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11:07, 30 июля 2024Бывший СССР

Российские военные продвинулись на покровском направлении

«РВ»: ВС РФ продвинулись на покровском направлении и закрепились в Тимофеевке

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на покровском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«ВС РФ закрепились на южной окраине Тимофеевки на участке шириной до 700 метров на глубину до 600 метров. Продолжаются бои за южные дома. В Веселом и на окраинах сохраняется высокая интенсивность боевых действий», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, продвижение российских военных также отмечается на южнодонецком направлении. Здесь армия России закрепилась на окраинах населенного пункта Константиновка и в районе балки Солоненька. Также ВС РФ заняли участок южнее Ивано-Дарьевки и Спорного на северском направлении.

Ранее о продвижении российских военных на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции сообщал Telegram-канал Deep State. Так, стало известно, что ВС России приблизились к ведущей на Марьинку трассе, а также подходят с востока к Торецку.

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      Екатерина Грищенко
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