Российские войска продвинулись на нескольких направлениях СВО

Deep State: российские войска продвинулись на нескольких направлениях

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на нескольких направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал Deep State.

Российские войска продвинулись к западу и северо-западу от Лозоватского на Покровском направлении. Северо-восточнее Угледара ВС России приблизились к трассе, ведущей на Марьинку. Они образуют клин, который может перерезать участок дороги между Водяным и селом Константиновка. Также они продвинулись в Железном и Северном, приближаясь с востока к Торецку.

Помимо этого, ВС России прошли к северу от Раздоловки в сторону дороги, ведущей в Северск со стороны Бахмута. По данным американского аналитического центра «Институт изучения войны» (Institute for the Study of War, ISW), российские войска также захватили агрегатный завод в Волчанске в Харьковской области.

Ранее стало известно о продвижении российских войск в Часовом Яре. Также ВС России продвинулись в районе Клиновки.