В России прокомментировали сообщение о согласии Трампа с капитуляцией Москвы

Сенатор Карасин: Данные о согласии Трампа с капитуляцией России — чушь

Сообщение о том, что президент США Дональд Трамп согласился с планом НАТО по капитуляции России в конфликте с Украиной, — это бредовый сон журналиста, который написал об этом, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это бредовый сон пьяного журналиста. Я абсолютно в этом убежден. Это провокационный вброс, который делают враги мира и демократии. Не верьте этим сообщениям, это абсолютная чушь», — прокомментировал Карасин.

Ранее обозреватель Тед Гален Карпентер в статье для американского издания American Conservative заявил, что Трамп фактически согласился с планом НАТО по капитуляции России в конфликте с Украиной. При этом журналист отметил, что глава Белого дома по сути присоединился к бескомпромиссной стратегии Североатлантического альянса, «в отличие от первых недель своего второго срока».

Также автор статьи напомнил, что одно из требований Запада — это отказ России от занятых территорий. Кроме того, от Москвы хотят добиться согласия на вступление Киева в НАТО, добавил он.