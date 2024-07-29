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20:02, 29 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских войск в Часовом Яре

В Часовом Яре 98-я дивизия ВС РФ перешла канал Северский Донец — Донбасс

Фото: Ethan Swope / Getty Images

В городе Часов Яр подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил (ВС) России перешли канал Северский Донец — Донбасс, закрепившись на другой стороне. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что одновременно с этим было зафиксировано продвижение российских войск севернее, в районе Калиновки, а также активизация работы артиллерии ВС РФ.

Ранее сообщалось о начале возможного продвижения российских военных на южном фланге Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). ВС РФ удалось продвинуться за Курдюмовкой, а украинским войскам пришлось оставить цепочку укреплений, отойдя на пару километров западнее.

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      Алевтина Запольская
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