Стало известно о продвижении российских войск в Часовом Яре

В Часовом Яре 98-я дивизия ВС РФ перешла канал Северский Донец — Донбасс

В городе Часов Яр подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил (ВС) России перешли канал Северский Донец — Донбасс, закрепившись на другой стороне. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что одновременно с этим было зафиксировано продвижение российских войск севернее, в районе Калиновки, а также активизация работы артиллерии ВС РФ.

Ранее сообщалось о начале возможного продвижения российских военных на южном фланге Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). ВС РФ удалось продвинуться за Курдюмовкой, а украинским войскам пришлось оставить цепочку укреплений, отойдя на пару километров западнее.