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15:16, 23 июля 2024Бывший СССР

Появилась информация о продвижении ВС России на юге Артемовска

«Военная хроника»: ВС России могут продвигаться на юге Артемовска

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России, предположительно, начали продвижение на южном фланге Артемовска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Согласно данным канала, ВС России продвинулись за Курдюмовкой, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены были оставить цепочку укреплений и откатиться на пару километров западнее.

«Военная хроника» сообщает, что если эта информация подтвердится, то это будет означать, что у ВСУ появится еще одна точка напряжения у Часова Яра и Константиновки. Для ее удержания украинской армии понадобятся резервы, изначально приготовленные к отправке под Часов Яр.

Ранее на Украине признали потерю лучших бойцов при Артемовске. Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос признал, что перебрасывание людей с одного направление на другое не решит проблем украинской армии.

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      Илья Таксюр
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