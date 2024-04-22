Генерал в отставке Кривонос: ВСУ потеряли самых лучших военных в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли своих лучших и мотивированных бойцов во время сражения за Артемовск (украинское название города — Бахмут). Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«Мы в Бахмуте потеряли лучших из лучших», — отметил он. Генерал отметил, что это негативно сказывается на боеспособности украинской армии.

При этом Кривонос признал, что перебрасывание людей с одного направление на другое не решит проблем украинской армии. Он высказал мнение, что каждого бойца ВСУ следует использовать по своей специальности.

Ранее экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что большие потери ВСУ указывают на скорое окончание конфликта. По его словам, в настоящее время ВСУ теряют больше солдат, чем за все время конфликта.