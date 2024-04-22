Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:22, 22 апреля 2024Бывший СССР

На Украине признали потерю лучших бойцов при Артемовске

Генерал в отставке Кривонос: ВСУ потеряли самых лучших военных в Артемовске

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли своих лучших и мотивированных бойцов во время сражения за Артемовск (украинское название города — Бахмут). Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«Мы в Бахмуте потеряли лучших из лучших», — отметил он. Генерал отметил, что это негативно сказывается на боеспособности украинской армии.

При этом Кривонос признал, что перебрасывание людей с одного направление на другое не решит проблем украинской армии. Он высказал мнение, что каждого бойца ВСУ следует использовать по своей специальности.

Ранее экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что большие потери ВСУ указывают на скорое окончание конфликта. По его словам, в настоящее время ВСУ теряют больше солдат, чем за все время конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Полиция проверила инцидент на месте задержания главы МЧС Чечни. Нарушитель бил силовиков и угрожал им

      Орбан назвал срок окончания украинского конфликта

      В России появятся новые экопромышленные парки

      Первая ракетка России рассказала об общении с Шараповой

      Кулеба призвал Евросоюз не расслабляться из-за решения США о помощи Киеву

      Стало известно о бегстве украинских солдат из Очеретино в ДНР

      «Девочку-бэтмена» выписали из клиники в Петербурге после операции

      Названо число жертв украинских обстрелов Белгородской области

      Россиян предупредили об опасности навоза

      Стало известно о критической ситуации в ВСУ из-за возраста солдат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше