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18:29, 13 апреля 2024Мир

В США указали на свидетельство скорого окончания конфликта на Украине

Макгрегор: большие потери ВСУ указывают на скорый конец конфликта на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Большие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) указывают на скорое окончание конфликта, считает бывший советник главы Пентагона США, полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу Reinvent Money.

Аналитик указал, что в настоящее время ВСУ теряют больше солдат, чем за все время конфликта. «Мы не должны удивляться тому, что они разваливаются. Они рушатся и откатываются назад. Потери Германии в последние девять месяцев Второй мировой войны были больше, чем за предыдущий период», — отметил Макгрегор.

Эксперт утверждает, что так всегда происходит перед концом вооруженного конфликта — люди «пытаются уйти, чтобы не участвовать в боевых действиях», что и происходит сейчас на Украине. Он полагает, что потери ВСУ уже составили более полумиллиона человек, и, по его мнению, это число с каждым днем будет становиться все больше.

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В заключение Макгрегор назвал бесчеловечным продолжение поддержки Украины коллективным Западом. «Путин выиграл», — заключил он и призвал остановить конфликт.

Ранее полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон допустил стратегический провал на Украине. По его словам, колоссальный просчет правительства США в отношении Москвы заключается в недооценке военных возможностей Российской армии.

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      Алиса Дмитриева
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