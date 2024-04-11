В США указали на просчет Белого дома в оценке военных возможностей России

Макгрегор: США допустили фатальную ошибку, недооценив военные возможности России

Колоссальный просчет правительства США в отношении Москвы заключается в недооценке военных возможностей Российской армии. На ошибку в оценке оборонной мощи России на своей странице в социальной сети Х указал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Стойкая тенденция в Белом доме и Конгрессе сильно недооценивать российские технологии (особенно гиперзвуковые ракеты), производственные мощности и проведение военных операций была фатальной ошибкой», — написал полковник.

По его словам, Вашингтон допустил стратегический провал на Украине. Он также подчеркнул, что это будет иметь серьезные последствия для Европы, поскольку баланс сил сместился в сторону России.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи заявил, что Россия скоро получит десятикратное превосходство над Украиной по артиллерийским боеприпасам. Он отметил, что такая ситуация на фронте сложится уже через несколько недель.