В США предрекли десятикратное превосходство России над Украиной по боеприпасам

Генерал Каволи: ВС РФ скоро будут десятикратно превосходить ВСУ по боеприпасам

Российская армия скоро получит десятикратное превосходство над Вооруженными силами Украины (ВСУ) по артиллерийским боеприпасам. Об этом предупредил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи, выступая перед Комитетом Палаты представителей Конгресса по вооруженным силам, пишет The Washington Post.

По его словам, такое соотношение по количеству снарядов может сложиться уже через несколько недель. «Сторона, которая не может стрелять в ответ, проиграет. У Украины без дополнительной поддержки США закончатся снаряды и средства ПВО», — заявил он. При этом военачальник признал, что «ставки очень высоки».

Каволи заявил законодателям, что Россия «представляет собой хроническую угрозу». Он назвал этот вопрос «глубоко неотъемлемым» для интересов национальной безопасности США.

Ранее Forbes сообщал о проблемах ВСУ на передовой, связанной с нехваткой боеприпасов. По информации издания, именно из-за этого украинские войска оставили позиции в Авдеевке.