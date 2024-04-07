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21:20, 7 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о проблеме ВСУ на передовой

Forbes: ВСУ не хватает снарядов для ведения огня по российским войскам

Фото: Edgar Su / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает снарядов для ведения огня по российским войскам на передовой. Об сообщает Forbes.

Как стало известно изданию, после прекращения американской помощи число снарядов, которые выпускают украинские артиллерийские батареи, сократилось с шести тысяч в день до тысячи. В то же время российские батареи продолжают выстреливать почти шесть тысяч снарядов в день. «Испытывая нехватку боеприпасов, украинцы часто замечали российские штурмовые группы, но были бессильны перед ними», — отмечается в статье.

Американский журнал также указал, что проблема с боеприпасами стала одной из главных причин отступления ВСУ из Авдеевки.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал не медлить с предоставлением Киеву в качестве помощи десятков миллиардов долларов в апреле.

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      Марина Совина
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