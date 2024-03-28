Спикер Палаты представителей США пообещал не медлить с помощью Украине

AP: спикер Палаты представителей США Джонсон пообещал не медлить с помощью Киеву

Республиканец от штата Луизиана и спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал не медлить с предоставлением Киеву в качестве помощи десятков миллиардов долларов в апреле. Об этом информируетAssociated Press (AP).

«Мы обратим на это внимание и не будем медлить с этим», — отметил Джонсон.

Сообщается, что спикер сам сталкивается с дилеммами в Конгрессе. Его волнует вопрос, в каком виде Украине будет предоставлена поддержка: в виде займа или обычным грантом. Кроме того, Джонсону нужно определиться, насколько сильно он готов настаивать на одобрении нового пакета помощи, когда его лидерство внутри Конгресса находится под угрозой.

Ранее член Конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение проект резолюции об отстранении от должности спикера Майка Джонсона. Ее решение связано с недовольством республиканцев предложенным для голосования конгрессменов проектом бюджета.