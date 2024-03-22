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19:49, 22 марта 2024Мир

В Конгрессе США захотели отстранить от должности спикера

Punchbowl News: в Конгрессе США внесли резолюцию об отстранении спикера Джонсона
Майк Джонсон

Майк Джонсон. Фото: Leah Millis / Reuters

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение проект резолюции об отстранении от должности спикера Майка Джонсона. Сообщается, что это связано с вынесенным на голосование проектом бюджета, информирует Punchbowl News со ссылкой на источники.

По данным издания, несколько человек из Палаты представителей США рассказали об инициативе Тейлор Грин. Ее решение связано с недовольством республиканцев предложенным проектом бюджета.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в Конгрессе США начались обсуждения о передаче помощи Украине в виде займа. Он также отметил, что конгрессмены рассматривают возможность использования принадлежащих России активов для финансовой поддержки Киева.

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      Лина Пивоварова
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