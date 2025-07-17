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14:28, 17 июля 2025Забота о себе

Россиянам рассказали о методах профилактики менингита

Иммунолог Жемчугов назвал вакцинацию самым эффективным способом профилактики
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Соблюдение правил личной гигиены и поддержание здорового образа жизни являются базовыми принципами профилактики менингококковой инфекции, считает врач-терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов. В беседе с aif.ru он рассказал о методах защиты от опасной болезни.

Самым эффективным способом профилактики менингита специалист назвал вакцинацию. Он рассказал, что проводят ее не всем, а только людям, которые живут в очагах распространения болезни, и по желанию.

Кроме того, Жемчугов отметил, что защититься от инфекции помогают простые правила личной гигиены, в частности частое мытье рук. Он также посоветовал укреплять иммунитет с помощью регулярных физических нагрузок и сбалансированного питания.

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Врач добавил, что самым опасным признаком менингита является высокая температура. По его словам, чем выше она поднимается, тем больше вероятность развития осложнений.

Ранее Врач-инфекционист Елена Мескина перечислила опасные внешние проявления менингита. По ее словам, у пациентов часто поднимается высокая температура, которую не получается сбить, а также головная боль и рвота.

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