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20:13, 16 июля 2025Забота о себе

Россиянам перечислили опасные внешние проявления менингита

Инфекционист Мескина: Менингит проявляется высокой температурой и рвотой
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tunatura / Shutterstock / Fotodom

В России выросло число случаев менингита. Врач-инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области Елена Мескина в беседе с 360.ru перечислила опасные внешние проявления болезни.

«Особенности этой инфекции заключается в том, что, когда она начинается, никто не может понять, что это менингококк, потому что она очень похожа на грипп», — отметила врач.

Однако характерные для менингита признаки все-таки есть, уточнила инфекционист. К ним относятся: высокая температура до 39 градусов, которая не снижается, несмотря на прием жаропонижающих, выраженная головная боль, усиливающаяся при поворотах головы, а также рвота, в том числе единичный случай. Кроме того, о менингите свидетельствует сыпь, появляющаяся обычно на закрытых участках тела — ягодицах, ногах и пояснице, а также на лице. При появлении этих симптомов Мескина призвала срочно обращаться за медицинской помощью.

Ранее иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что заражение бактериальным менингитом особенно часто происходит в местах скученного пребывания людей.

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