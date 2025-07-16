Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:22, 16 июля 2025РоссияЭксклюзив

Врач связал риск заражения менингитом с одним фактором

Иммунолог Крючков: Вспышки менингита часто происходят в местах скученности
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Заражение бактериальным менингитом особенно часто происходит в местах скученного пребывания людей, рассказал «Ленте.ру» иммунолог Николай Крючков. Он объяснил, что именно в таких условиях вспышки происходят чаще всего.

«Эта инфекция хорошо изучена и известна. Она вызывается бактерией, которая распространяется воздушно-капельным путем. Вспышки обычно происходят в закрытых помещениях, скученных коллективах, как среди взрослых, так и среди детей, — рассказал врач. — Но эта инфекция вакциноконтролируемая, причем существующие препараты высокоэффективны. Но вакцинация не входит в календарь прививок».

Крючков добавил, что заразиться менингитом достаточно просто, но все же инфекция распространяется не так активно, как корь или коронавирус. Иммунолог объяснил, что заражение происходит, как правило, в закрытых коллективах при длительном контакте.

«Заражаемость на длительном промежутке времени в условиях скученности становится очень заметной. Период заразности при этом тоже довольно большой. Также важно понимать, что значительная часть заболеваний проходит нетяжело, как общее ОРВИ. То есть многие люди заражаются, но не страдают тяжелыми симптомами. Но все равно распространяют инфекцию. А вот при выраженных симптомах уже достаточно высокая летальность и тяжелые последствия», — предупредил Крючков.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев рассказал, что в стране наблюдается «тенденция к увеличению» заболеваемости бактериальным менингитом. Он отметил, что за первые пять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 1266 случаев заражения, что на 260 процентов превышает показатели за аналогичный период минувшего года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный судья устроил стрельбу во время дорожного конфликта с таксистом. Откуда у него оружие и какое наказание его ждет?

    Пашинян предпочел выход Армении из ОДКБ разморозке членства

    Трамп узнал о приостановке поставок оружия США Украине в разговоре с иностранным лидером

    «Сапсаны» собрались пустить в новые города

    Россиянин без водительских прав прижал автомобилем к стене женщину с ребенком

    В Подмосковье засыпало поселок

    Туалетную бумагу в России укоротили

    Агата Муцениеце показала внешность без волос

    В Москве полицейские начали проверку «Газели» у хранилища Центробанка

    Баскова призвали никогда больше не петь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости