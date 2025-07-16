Врач связал риск заражения менингитом с одним фактором

Иммунолог Крючков: Вспышки менингита часто происходят в местах скученности

Заражение бактериальным менингитом особенно часто происходит в местах скученного пребывания людей, рассказал «Ленте.ру» иммунолог Николай Крючков. Он объяснил, что именно в таких условиях вспышки происходят чаще всего.

«Эта инфекция хорошо изучена и известна. Она вызывается бактерией, которая распространяется воздушно-капельным путем. Вспышки обычно происходят в закрытых помещениях, скученных коллективах, как среди взрослых, так и среди детей, — рассказал врач. — Но эта инфекция вакциноконтролируемая, причем существующие препараты высокоэффективны. Но вакцинация не входит в календарь прививок».

Крючков добавил, что заразиться менингитом достаточно просто, но все же инфекция распространяется не так активно, как корь или коронавирус. Иммунолог объяснил, что заражение происходит, как правило, в закрытых коллективах при длительном контакте.

«Заражаемость на длительном промежутке времени в условиях скученности становится очень заметной. Период заразности при этом тоже довольно большой. Также важно понимать, что значительная часть заболеваний проходит нетяжело, как общее ОРВИ. То есть многие люди заражаются, но не страдают тяжелыми симптомами. Но все равно распространяют инфекцию. А вот при выраженных симптомах уже достаточно высокая летальность и тяжелые последствия», — предупредил Крючков.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев рассказал, что в стране наблюдается «тенденция к увеличению» заболеваемости бактериальным менингитом. Он отметил, что за первые пять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 1266 случаев заражения, что на 260 процентов превышает показатели за аналогичный период минувшего года.