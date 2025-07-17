Российских пилотов попытались ослепить лазером в небе над Москвой

Aviaincident: Пилотов российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе над Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на четверг, 17 июля, с Airbus A320, прилетевшим в российскую столицу из Сочи. Когда лайнер находился в 48 километрах к западу от Москвы, экипаж доложил об освещении кабины пилотов лазером зеленого цвета.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна решил продолжить полет на аэродром назначения. Примерно через восемь минут борт благополучно приземлился в Шереметьево.

Ранее пилоты самолета российской авиакомпании заметили шар в небе над Москвой. Посадка в Шереметьево тоже прошла благополучно.