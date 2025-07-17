Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:32, 17 июля 2025Путешествия

Российских пилотов попытались ослепить лазером в небе над Москвой

Aviaincident: Пилотов российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе над Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на четверг, 17 июля, с Airbus A320, прилетевшим в российскую столицу из Сочи. Когда лайнер находился в 48 километрах к западу от Москвы, экипаж доложил об освещении кабины пилотов лазером зеленого цвета.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна решил продолжить полет на аэродром назначения. Примерно через восемь минут борт благополучно приземлился в Шереметьево.

Ранее пилоты самолета российской авиакомпании заметили шар в небе над Москвой. Посадка в Шереметьево тоже прошла благополучно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы уже спланировали». НАТО грозится стереть Калининградскую область с лица земли в неслыханные сроки. Что об этом известно?

    В России в несколько раз увеличили штрафы для родителей

    Раненого участника СВО вынудили жить на руинах

    Российская теннисистка рассказала об отказе менять спортивное гражданство

    Стилист оценил вечерние наряды Кристины Асмус со словами «это караул!»

    Автомобили начали уходить под воду в Москве и попали на видео

    Запрет россиянам на купание в отеле Египта под угрозой расстрела опровергли

    Российские рыбаки сняли на видео уничтожение украинского дрона вертолетом Ка-52

    Россиянин задолжал свыше 900 тысяч рублей из-за нежелания заключать контракт с Минобороны

    Оценено влияние любви к аниме на отношения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости