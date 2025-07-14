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13:03, 14 июля 2025Путешествия

Пилоты российского самолета заметили шар в небе над Москвой

Aviaincident: Пилоты российской авиакомпании заметили шар над Москвой
Алина Черненко

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Пилоты самолета российской авиакомпании заметили шар в небе над Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 13 июля, с лайнером, прилетевшим в российскую столицу из турецкого Стамбула. Когда воздушное судно приближалось к Москве, экипаж доложил о наблюдении летающего объекта ниже высоты полета воздушного судна. Посадка в аэропорту Шереметьево прошла благополучно.

10 июля пилоты российской авиакомпании увидели в небе над Москвой беспилотный летательный аппарат. При этом разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось.

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