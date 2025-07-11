Пилоты самолета увидели дрон в виде шара в небе над Москвой

Aviaincident: Пилоты самолета увидели дрон в виде шара в районе Шереметьево

Пилоты российской авиакомпании увидели беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

10 июля Boeing 737-800 выполнял рейс из Шереметьево в Стамбул, Турция. Когда самолет был на высоте 3,5 тысячи метров в районе аэропорта, экипаж заметил дрон в виде шара. Уточняется, что объект белого цвета находился ниже высоты полета на встречном направлении в сторону Зеленограда.

При этом разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось. О произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны.

Ранее пилоты Turkish Airlines доложили о неизвестной вспышке во время полета над Россией. Она произошла совсем рядом с самолетом.

