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14:06, 11 июля 2025Путешествия

Пилоты рейса в Москву увидели вспышку в небе очень близко к самолету

Aviaincident: Пилоты Turkish Airlines увидели вспышку в небе над Россией
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пилоты авиакомпании Turkish Airlines увидели вспышку в небе над Россией. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

11 июля Airbus A321 выполнял рейс из Муглы, Турция, в московский аэропорт Внуково. Когда самолет находился в 40 километрах от Ржева, экипаж заметил вспышку, похожую на салют.

Уточняется, что она находилась очень близко к воздушному судну южнее него. О произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее пилоты другого самолета увидели летящего человека в небе над Москвой. Он управлял зеленым парапланом в районе аэропорта Шереметьево на высоте 760 метров.

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