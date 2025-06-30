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11:08, 30 июня 2025Путешествия

Пилоты самолета увидели летящего человека в небе над Москвой

Aviaincident: Пилоты iFly увидели летящего человека в небе над Москвой
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Пилоты авиакомпании iFly увидели человека, летящего на параплане, в небе над Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

28 июня Airbus A330 выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в столицу. Когда самолет находился в районе аэропорта Шереметьево на высоте 760 метров, экипаж увидел параплан зеленого цвета. Он находился слева на высоте полета воздушного судна.

Уточняется, что разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось. О произошедшем оповестили соответствующие органы.

Ранее пилоты «Победы» увидели беспилотник при посадке в Саратове. При этом сигналы «Ковер» и «Режим» в тот момент не объявлялись.

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