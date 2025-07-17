Умер режиссер Юрий Кара. Он снял знаменитых «Воров в законе» и «Мастера и Маргариту»

Режиссер Юрий Кара умер от инфаркта в возрасте 70 лет

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер Юрий Кара ушел из жизни в Ялте в возрасте 70 лет. Информацию о кончине постановщика подтвердила его семья.

Причиной смерти Юрия Кары стал инфаркт

Близкие Кары сообщили, что у него было слабое сердце. По их словам, режиссер перенес несколько инфарктов, первый из которых случился в 2023 году.

В марте 2025-го сам постановщик сообщил, что вновь перенес инфаркт, и пожаловался на плохое самочувствие. Недуг он связал с тем, что режиссеры оставляют частицы сердец в своих работах.

Это профессиональная болезнь режиссеров. Те, кто болеют за свое дело, всегда оставляют частицы сердца в каждом фильме. А потом страдают. Но зато фильмы живые, а не мертвые Юрий Кара кинорежиссер

Известно, что на данный момент тело Кары находится в ялтинском морге. Родственники кинематографиста готовят его к транспортировке в Москву.

Кару прославил фильм «Завтра была война»

Родившийся в Донецке режиссер получил известность благодаря своей дипломной работе во ВГИКе — фильму «Завтра была война», снятому по одноименной повести Бориса Васильева.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Пронзительная история о поколении, прошедшем через Великую Отечественную войну, получила экранизацию в 1987 году. Главные роли в ней исполнили Сергей Никоненко, Нина Русланова и Вера Алентова. Известно, что актеры сыграли в ленте бесплатно, а весь бюджет фильма составил 50 тысяч рублей.

Картина была показана в 48 странах мира и получила множество наград, включая главные призы на международных кинофестивалях в Испании, Франции, Германии и Польше. Режиссер Кара, сценарист Васильев, а также актеры Никоненко и Русланова были удостоены Золотой медали имени Александра Довженко.

Кара также снял «Воров в законе» и «Мастера и Маргариту»

Следующим громким проектом Кары стала криминальная драма «Воры в законе», в которой сыграли Валентин Гафт и Владимир Стеклов. Фильм получил «Премию трех К» (конъюнктура, коммерция, китч) на одесском кинофестивале «Золотой Дюк».

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В 1993 году Кара завершил работу над экранизацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», однако фильм не выходил в прокат до 2011 года. Причиной столь длительной паузы стали разногласия режиссера и продюсеров, которым принадлежали права на картину. Позже к конфликту присоединились наследники знаменитого писателя, владеющие правами на культовое произведение.

В результате фильм, в котором снялись Валентин Гафт, Александр Филиппенко и другие прославленные артисты, сократили почти вдвое, убрав ряд сюжетных линий. Короткая — двухчасовая — версия картины вышла в широкий прокат спустя 18 лет после съемок.