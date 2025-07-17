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12:35, 17 июля 2025Культура

Умер режиссер Юрий Кара

Режиссер Юрий Кара умер в возрасте 70 лет
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер Юрий Кара ушел из жизни в возрасте 70 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у постановщика случился инфаркт. Отмечается, что в 2024 году режиссер также перенес инфаркт, а затем его беспокоили осложнения.

Кара известен как режиссер картины «Завтра была война» и экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 1994 года. За свои кинематографические достижения он получил орден «За заслуги в культуре и искусстве».

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