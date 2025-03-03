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15:47, 3 марта 2025Культура

У режиссера «Мастера и Маргариты» случился инфаркт

Известный российский кинорежиссер Юрий Кара заявил, что перенес инфаркт
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский режиссер Юрий Кара, снявший в 1994 году экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», сообщил, что перенес инфаркт. Об этом он рассказал агентству «Москва».

По словам постановщика, сейчас он уже готовится к процессу восстановления после случившегося.

«Сейчас уже дома. Еще долго буду восстанавливаться, самочувствие пока еще не очень хорошее», — заявил Юрий.

За свою карьеру Кара поставил несколько знаковых для отечественного кинематографа картин, среди которых «Завтра была война», «Гамлет. XXI век» и другие.

Ранее стало известно, что 85-летнему актеру Эммануилу Виторгану вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем. Эту информацию прокомментировала супруга артиста.

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