Звезде «Чародеев» и «Убойной силы» вызвали скорую

Народному артисту России Эммануилу Виторгану потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, 85-летнему актеру вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем. Сообщается, что артист пожаловался на боль в груди: ему стало плохо прямо перед выступлением в его культурном центре на Остоженке.
В 2023 году Виторгану провели операцию на сердце. В мае того года он был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц.
Ранее стало известно, что известный актер пожаловался на размер своей пенсии. Эммануил Гедеонович заявил в интервью, что на эти выплаты прожить невозможно.