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13:31, 3 марта 2025Культура

Звезде «Чародеев» и «Убойной силы» вызвали скорую

Mash: Эммануилу Виторгану вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Народному артисту России Эммануилу Виторгану потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 85-летнему актеру вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем. Сообщается, что артист пожаловался на боль в груди: ему стало плохо прямо перед выступлением в его культурном центре на Остоженке.

В 2023 году Виторгану провели операцию на сердце. В мае того года он был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц.

Ранее стало известно, что известный актер пожаловался на размер своей пенсии. Эммануил Гедеонович заявил в интервью, что на эти выплаты прожить невозможно.

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