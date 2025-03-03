Звезде «Чародеев» и «Убойной силы» вызвали скорую

Mash: Эммануилу Виторгану вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем

Народному артисту России Эммануилу Виторгану потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 85-летнему актеру вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем. Сообщается, что артист пожаловался на боль в груди: ему стало плохо прямо перед выступлением в его культурном центре на Остоженке.

В 2023 году Виторгану провели операцию на сердце. В мае того года он был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц.

Ранее стало известно, что известный актер пожаловался на размер своей пенсии. Эммануил Гедеонович заявил в интервью, что на эти выплаты прожить невозможно.