Народный артист России Эммануил Виторган пожаловался на размер своей пенсии. Актер заявил в интервью газете «Взгляд», что на эти выплаты прожить невозможно.

По словам Виторгана, ему приходится подрабатывать, чтобы покрыть все свои расходы. «Я тоже, к счастью, пока что иногда, даю согласие на то, чтобы принять участие в съемках, чтобы получить деньги, которыми мне надо обязательно оплатить дом, в котором я живу и в котором бывают тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч уже людей, — Культурный центр Эммануила Виторгана в Москве», — подчеркнул артист.

Виторган признался, что не помнит точного размера пенсии. Он отметил, что народные артисты России получают прибавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей, и его ежемесячное пособие составляет около 50 тысяч. Артист заверил, что «любой пенсионер почти в любой стране» сегодня пожалуется на размер своей пенсии.