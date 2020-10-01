Вахтанг Кикабидзе пошел в политику

Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе выдвинут на выборы в парламент Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

Партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выдвинула Кикабидзе в составе списка оппозиционной партии «Единое национальное движение». Члены партии представили в центральную избирательную комиссию необходимые документы.

«Мы представили в ЦИК партийный список. Первое место в списке занял Буба (Вахтанг — прим. «Ленты.ру») Кикабидзе», — уточнила член партии Тина Бокучава. Выборы в парламент Грузии должны состояться 31 октября.

Ранее Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал о восприятии президента России Владимира Путина. «Во всех странах во главе стоят необычные люди. И все зависит от их мозгов — как они смотрят на жизнь, на нашу маленькую планету, как они должны себя вести. Все зависит от них. И все должно предъявляться им», — отметил артист.