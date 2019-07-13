Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Актер и певец Вахтанг Кикабидзе рассказал, что в последний раз посещал территорию России в 2008 году. Об этом в субботу, 13 июля, пишет «Комсомольская правда».

По его словам, после вооруженного конфликта в Южной Осетии он сдерживал свое обещание и не принимал приглашений на гастроли в России, несмотря на их большое количество. «Я сказал, что ноги моей там не будет, пока между нашими странами такая ситуация», — отметил артист.

Собеседник издания добавил, что все сообщения о его тайных выступлениях являются провокацией. «Я всегда готов петь для русских, но не в России», — заключил Кикабидзе, добавив, что «народ и политика — это разные вещи».

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России. Он сказал, что на таких мероприятиях артист хорошо зарабатывает. «У него в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать и чтобы это никак не комментировалось. Тем не менее договоры он подписывает, а не просто приезжает и уезжает», — заявил Клюев.

Вахтанг Кикабидзе отказался выступать в России с момента окончания вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В июне прошлого года он предрек крах России и рассказал, что вернется в страну, если Владимир Путин и Дмитрий Медведев уйдут из политики.

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