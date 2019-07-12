Кикабидзе заподозрили в тайных выступлениях в России

Актер и певец Вахтанг Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России, рассказал актер Борис Клюев в интервью «МК».

По его словам, на таких мероприятиях Кикабидзе хорошо зарабатывает. «У него в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать и чтобы это никак не комментировалось. Тем не менее договоры он подписывает, а не просто приезжает и уезжает», — заявил Клюев. Актер добавил, что популярность к Кикабидзе пришла в России, а не в Грузии.

В 2018 году грузинский артист назвал «грязными слухами» информацию о том, что он провел тайное выступление в Санкт-Петербурге за 40 тысяч евро. «После 2008 года я в Россию не приезжал. Я не был ни в одном городе этой страны ни ногой, ни рукой, ни задницей!» — заявил он.

Вахтанг Кикабидзе отказался выступать в России с момента окончания вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В июне прошлого года он предрек крах России и рассказал, что вернется в страну, если Владимир Путин и Дмитрий Медведев уйдут из политики.

В июне текущего года артист рассказал, что при встрече с Путиным сказал бы политику, что у того «очень плохой сценарий». Также Кикабидзе признался, что соскучился по российскому зрителю.

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