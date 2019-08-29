Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».

«Как ты можешь пойти и петь тем, кто тебя бьет? Если у тебя есть чувство собственного достоинства, ты не пойдешь, а если нет, то езжай и чисть там грязную обувь», — заявил артист.

Он добавил, что очень любит граждан России, однако не любит политику страны. «Если бы я мог, я бы там все разрушил, но что я могу сделать один? Требуется много времени, чтобы сломать советский менталитет, но им придется с этим смириться, а фашизм окончательно рухнет», — высказался Кикабидзе.

В июле артист поддержал грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая заявила об отказе от концертов в России. Сам Вахтанг Кикабидзе отказался выступать в России с момента окончания вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

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