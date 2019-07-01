Вахтанг Кикабидзе поддержал отказавшуюся от выступлений в России Нино Катамадзе

Актер и певец Вахтанг Кикабидзе отреагировал на решение грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от концертов в России. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает РИА Новости.

«Я выражаю полную поддержку ее решению», — заявил артист, который не приезжал в Россию с 2008 года. Он отказался посещать страну после вооруженного конфликта в Южной Осетии. В июне 2018-го Кикабидзе говорил, что приедет, если Владимир Путин и Дмитрий Медведев уйдут из политики.

30 июня Нино Катамадзе опубликовала пост, в котором поддержала митингующих у здания парламента в Тбилиси, и сообщила, что больше не собирается выступать в России. Она отметила, что выступление на фестивале «Усадьба Jazz» 22 июня, вызвавшее критику со стороны грузинского сообщества, стало последним. Позднее публикация исчезла из ее Facebook-аккаунта.

Многотысячные акции протеста в Тбилиси начались 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Протестующие обвиняли его в том, что он якобы принимал участие в боевых действиях в Абхазии. Кроме того, во время протестов власти и оппозиция неоднократно обвиняли Россию в оккупации своих территорий.

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