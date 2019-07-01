Нино Катамадзе удалила сообщение об отказе от концертов в России

Грузинская певица Нино Катамадзе удалила в своем Facebook пост, в котором заявила об отказе выступать с концертами в России.

30 июня Катамадзе через Facebook поддержала митингующих в Тбилиси, и пообещала больше не выступать в «стране-агрессоре». Она уточнила, что последним выступлением стало участие в фестивале «Усадьба Jazz» 22 июня.

Ее последнее доступное сообщение датировано 29 июля.

Позднее ряд российских общественных деятелей отреагировали на заявление певицы. В частности, телеведущий Владимир Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России, а журналистка Ольга Скабеева, попричитала «Как же нам теперь быть?».

1 июня грузинская меццо-сопрано Анита Рачвелишвили извинилась перед своими согражданами за то, что ранее выступала в России.

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