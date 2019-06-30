Скабеева высмеяла бойкот Катамадзе

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе бойкотировать выступления в России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Как же нам теперь быть?» — написала Скабеева.

Ранее, 30 июня, Нино Катамадзе заявила, что ее выступление на московском фестивале «Усадьба Jazz» 22 июня, вызвавшее критику со стороны грузинского сообщества, стало последним. Она также поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. Митинги были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Радикалы пытались захватить здание парламента, где находились российские представители.

После этого президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию и поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

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