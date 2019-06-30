Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась от выступлений в России. Об этом она написала на своей странице в Facebook

В своем посте Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии, и сообщила, что больше не собирается выступать в Росиии. Она отметила, что выступление на фестивале «Усадьба Jazz» 22 июня, вызвавшее критику со стороны грузинского сообщества, стало последним.

«Я говорила об этом на этом концерте, хочу вам тоже сказать», — написала певица.

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20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. Митинги были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Радикалы пытались захватить здание парламента, где находились российские представители.

После этого президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию и поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину. Запрет начнет действовать с 8 июля, многие россияне уже сдали заранее купленные билеты. В Госдуме заявили, что дальнейшее развитие туризма между Россией и Грузией стало невозможным.

В 2008 году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси обвиняет Москву в оккупации своих территорий.

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