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Вернувшаяся из Грузии россиянка пожаловалась на допрос силовиков

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Жительница Екатеринбурга Полина Грейсман рассказала, что ее допросили в аэропорту, когда она вернулась из Грузии. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает «Кавказ. Реалии».

Грейсман сообщила, что по прибытии в аэропорт Кольцово пограничник очень долго изучал ее загранпаспорт, после чего ее пригласили в отдельную комнату. Там пятеро мужчин, не представившись, устроили ей допрос с пристрастием. В частности, их интересовали ее фотографии из отпуска, а также группы, на которые она подписана в социальных сетях. Она предположила, что разговор с ней вели сотрудники местного управления ФСБ. Также они спрашивали ее о путешествии в Грузию и других заграничных поездках.

Грейсман полагает, что допрос с происходящим в Грузии не связан. Она уточнила, что в 2017 году работала в штабе Алексея Навального. «Допрос продолжался около 20 минут, после чего мне вернули оба паспорта и отпустили», — сказала она и добавила, что не собирается жаловаться куда-либо по этому поводу. «Конечно, ничего смертельного в этой ситуации не было, но все равно это неприятно, и я расцениваю это как давление на активистов», — полагает она. Женщина добавила, что провела в Грузии две недели и за это время никакого негатива в ее отношении там не проявлялось.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

С 8 июля по указу президента Владимира Путина российские авиакомпании перестанут возить в Грузию пассажиров. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе объявил, что Грузия будет работать над сохранением постоянного потока российских туристов.

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