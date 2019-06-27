Грузия вознамерилась сохранить поток российских туристов в страну

Грузия будет работать над сохранением стабильного туристического потока россиян в страну. Такое заявление сделал премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что доход граждан Грузии не должен быть сокращен, в связи с чем правительство будет работать над тем, чтобы число путешественников из России не уменьшилось. Он также отметил, что сейчас в стране есть краткосрочный план, нацеленный на улаживание возникших проблем, и долгосрочный, связанный с интеграцией туристического сервиса в мировую экономику.

Ранее в июне премьер-министр заявил, что Грузия безопасна для туристов из России и других стран. Он также указал, что столица Грузии Тбилиси — «самый безопасный город во всей Европе».

Материалы по теме Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию Российских туристов вывезут из страны из-за угрозы безопасности

24 июня экономист Бесо Намчавадзе посчитал, что Грузия может потерять около 100 миллионов долларов в случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов возможность приезжать в страну через сухопутную границу.

22 июня сообщалось, что авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится с 8 июля. За день до этого, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям совершать перелеты в Грузию. Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

Такое решение российский лидер принял в связи с акциями протестов в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули, в общей сложности пострадали более 200 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!