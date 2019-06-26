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Названо точное число находящихся в Грузии российских туристов

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Названо точное число находящихся в Грузии российских туристов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным Ростуризма, полученным от туроператоров, в республике на данный момент отдыхают 930 туристов из Российской Федерации. Все они покинут Грузию до 8 июля, когда между странами будет прервано авиасообщение.

26 июня стало известно, что Грузия планирует нарастить поток туристов из Украины до 400 тысяч человек в год. Такое заявление сделал посол страны в Украине Гела Думбадзе.

24 июня экономист Бесо Намчавадзе посчитал, что Грузия может потерять около 100 миллионов долларов в случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов возможность приезжать в страну через сухопутную границу.

22 июня сообщалось, что авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится с 8 июля. За день до этого, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям совершать перелеты в Грузию. Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

Такое решение российский лидер принял в связи с акциями протестов в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.

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