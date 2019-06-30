Отказавшейся выступать в России Катамадзе посоветовали «сидеть у себя в Грузии»

Продюсер Иосиф Пригожин удивился решению грузинской певицы Нино Катамадзе, которая отказалась выступать в России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Он отметил, что в России артистку никто не обижал, и призвал ее ответить за свои слова. «Когда люди делают такое заявление, они должны нести за это ответственность. Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует», — сказал Пригожин.

По мнению продюсера, любое большое государство будет доминировать над маленьким. «С соседями надо жить по-человечески», — добавил он.

Ранее, 30 июня, Нино Катамадзе заявила, что ее выступление на московском фестивале «Усадьба Jazz» 22 июня, вызвавшее критику со стороны грузинского сообщества, стало последним. Она также поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. Митинги были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Радикалы пытались захватить здание парламента, где находились российские представители.

После этого президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию и поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

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