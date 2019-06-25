Скабеева и Попов заявили о призыве властей Грузии убивать русских

Россия 24 / YouTube

Ведущие телеканала «Россия 1» Евгений Попов и Ольга Скабеева в эфире ток-шоу «60 минут» на «России 1» заявили, что депутат Грузии призвал убивать русских. Запись передачи от 24 июня доступна на YouTube-канале.

Попов привел слова депутата грузинского парламента по имени Акакий, не уточнив фамилию: «Я убивал русских, убиваю русских и буду убивать русских». Попов добавил, что против грузинских властей в связи с такими выступлениями надо применять запреты.

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Позже эти слова несколько раз повторила в эфире Скабеева. Она также использовала формулировку «обещали убивать русских». По словам ведущих, Акакий — официальный представитель грузинской власти, и его позиция является мнением грузинского государства. «Этих нациков, националистов, поддержала официальная грузинская власть. Грузинский президент консолидировалась с теми самыми людьми, которые сказали, что русских будут убивать», — заключила Скабеева, не приведя пример высказываний главы грузинского государства.

Вероятнее всего, речь идет о депутате парламента от «Европейской Грузии», оппозиционере Акакии Бобохидзе. Его призыв убивать русских распространили отдельные российские СМИ, такие как телеканал «Звезда», агентство новостей ФАН, сетевое издание «Русская весна».

Эти слова парламентарий произнес 20 июня с трибуны во время визита российских депутатов. Он также плеснул водой в направлении коллег из России. Таким образом Бобохидзе ответил на реплику одного из российских депутатов.

21 июня депутат Бобохидзе пояснил Interpressnews, что он имел в виду боевые действия в Абхазии в 1992 году, в которых он участвовал. По словам Бобохидзе, в той войне погибли и грузины, и абхазы, но он не жалеет о погибших русских, «так как им там делать было нечего».

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