Грузин отбил атаку на российских журналистов в Тбилиси

В Тбилиси попытались напасть на съемочную группу телеканала «Россия 24». Как сообщается на сайте канала, это произошло, когда корреспондент Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства.

Во время разговора к съемочной группе подошли несколько человек и, выкрикивая националистические лозунги, попытались избить оператора и корреспондента. Муж хозяйки турагентства вступился за журналистов. Уточняется, что он грузин по национальности, а его жена — русская. Получили ли сотрудники телеканала травмы, не сообщается.

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В Грузии 20 июня начались многотысячные акции протеста. Это привело к тому, что президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию и поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину. Запрет начнет действовать с 8 июля, многие россияне уже сдали заранее купленные билеты. Туроператоры объявили о готовности заморозить продажу путевок в Грузию.

Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил, что развитие туризма между странами стало невозможным.

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