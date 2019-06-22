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Появилось видео нападения на российских журналистов в Тбилиси

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В Twitter-аккаунте сайта «Вести.ru» опубликовано видео, на котором запечатлено нападение на съемочную группу «России 24» в Тбилиси.

На кадрах видно, как несколько мужчин завязывают драку с российскими журналистами. Когда один из них лежал, ему нанесли удар ногой.

Как сообщала «Россия 24», напавшие на съемочную группу мужчины выкрикивали националистические лозунги. На канале также рассказали, что за журналистов вступился муж хозяйки туристического агентства, у которой они брали интервью.

Это первый случай публичной агрессии в отношении россиян в Грузии после начала антироссийских протестов в этой стране 20 июня.

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