Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили из-за перевода высказывания президента США Дональда Трампа о российском коллеге Владимире Путине. Об этом сообщает Вести.ru.

В сюжете обозревателя ВГТРК Павла Зарубина Трамп назвал российского лидера «прекрасным парнем» (great guy — прим. «Ленты.ру»). Скабеева написала в Telegram-канале, что коллеги на телевидении «постеснялись» перевести определение американского лидера Путине как о «великом».

Ее заявление прокомментировал Соловьев. «Стесняться не надо, но "great guy" это "отличный парень". Не больше , но и не меньше. Стилистически из-за “guy”», — поправил коллегу телеведущий.

В ответ Скабеева призвала не вдаваться в стилистические аспекты. По ее словам, если в предвыборном лозунге Трампа «Make America great again» («Сделаем Америку снова великой») great переводилось как «великий», точно так же необходимо трактовать это слово в высказывании о российском лидере. «К тому же, Путин — великий. Кто ж будет спорить?» — заключила она.

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