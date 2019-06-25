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Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

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Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале программы «60 минут» на «России 1».

Инцидент произошел во время прямого эфира. Парламентарий подошел к Скабеевой и вместо извинений за свое поведение в январе снова начал сыпать оскорблениями. При этом Береза обращался к ней на русском языке, хотя ранее утверждал, что не знает его.

«Давайте исходить из того, что это агония, последний перформанс. Затра Борислав Береза покидает ПАСЕ», — сказала Скабеева, отойдя в сторону.

24 января Скабеева рассказала, что Береза оскорбил и толкнул ее. Журналистка попросила депутата объяснить свое поведение. Вместо ответа Береза заявил, что удивлен, почему Россия отправляет журналистов в ПАСЕ, если не хочет «отдавать Крым». По ее словам, он добавил, что не «считает Скабееву журналисткой», и оскорбил ее еще несколько раз.

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