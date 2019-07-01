Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«А насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Я не большой знаток музыки», — спросил он.

Также Соловьев поинтересовался причинами демарша грузинской певицы. «Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти?», — предположил он.

Ранее бойкот Катамадзе высмеяла журналистка Ольга Скабеева, попричитав «Как же нам теперь быть?». Продюсер Иосиф Пригожин в свою очередь, также удивился решению певицы, отметив, что в России артистку никто не обижал, и призвал ее ответить за свои слова. «Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует», — сказал он.

30 июня Нино Катамадзе заявила, что ее выступление на московском фестивале «Усадьба Jazz» 22 июня, вызвавшее критику со стороны грузинского сообщества, стало последним. Она также поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии.

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