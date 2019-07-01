Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России

Грузинская меццо-сопрано Анита Рачвелишвили извинилась перед своими согражданами Грузии за то, что ранее выступала в России. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ.

«Я должна просить прощение за то, что когда-то поехала в Россию и пела там», — заявила она во время выступления на акции протеста в Тбилиси.

30 июня сообщалось, что джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии, и сообщила, что больше не собирается выступать в России.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. Митинги были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутата Госдумы Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии.

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