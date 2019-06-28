Кикабидзе осудил грузинское гостеприимство в ситуации с Россией

Актер и певец Вахтанг Кикабидзе во время обсуждения антироссийских протестов в Грузии назвал гостеприимство минусом грузин. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

«Есть такая версия в Грузии, что парламент наш играет русскую игру. Во власти нашей есть какой-то ведущий, кто там командует, он российский, а не наш по мышлению... Грузия — очень гостеприимная страна. И это наш минус», — заявил артист. Он добавил, что принимать и провожать гостей — это чисто кавказская традиция, при этом граждане, по его мнению, не вникают, почему они это делают.

Комментируя антироссийские протесты в родной стране, Кикабидзе заявил, что в этой ситуации виновата не только Россия. Он выдвинул предположение, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова, чей визит в Тбилиси 20 июня спровоцировал массовые беспорядки, «подсадил» некий грузин, который подыгрывает российскому правительству. «И сколько можно это терпеть?! Вот он приехал, уехал. Потом второй гость приехал. Потом приедет генерал какой-нибудь», — возмутился актер.

Ранее Кикабидзе рассказал, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал бы политику, что у того «очень плохой сценарий». Также артист признался, что соскучился по российскому зрителю.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Протестующие обвиняли его в том, что он якобы принимал участие в боевых действиях в Абхазии. Кроме того, во время протестов власти и оппозиция неоднократно обвиняли Россию в оккупации своих территорий.

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