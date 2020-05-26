Кикабидзе рассказал об отношении к Путину и «ползучей аннексии» в Грузии

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал о восприятии президента России Владимира Путина. Беседа с артистом опубликована на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Гордон спросил Кикабидзе, изменилось ли его отношение к Путину. «Он свое дело делает. Но со стороны если посмотреть на это дело...» — ответил актер.

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«Во всех странах во главе стоят необычные люди. И все зависит от их мозгов — как они смотрят на жизнь, на нашу маленькую планету, как они должны себя вести. Все зависит от них. И все должно предъявляться им. История остается, все пишут черным по белому, и когда-нибудь эти бумаги поднимут», — отметил артист.

Кикабидзе также заявил, что в Грузии идет «ползучая аннексия» и что в стране ежедневно похищают людей. «У одной семьи дом здесь, а за колючей проволокой похоронена жена. Если он туда придет, его сразу автоматчики заберут», — рассказал он.

81-летний Вахтанг Кикабидзе наиболее известен по фильмам «Не горюй!» и «Мимино» Георгия Данелии. Артист отказался выступать в России с момента окончания вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

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