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14:34, 17 июля 2025Россия

Поклонская рассказала о распространении фейкового видео с ней

Экс-прокурор Крыма Поклонская рассказала о распространении фейкового видео с ней
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о распространении известным человеком фейкового видео с ней. Пост с рассказом о случившемся опубликован в ее Telegram-канале.

По словам бывшего политика, некий известный человек, имя и фамилию которого она не захотела называть, разместил в блоге сгенерированное видео «с ее участием». Поклонская добавила, что упомянутый пост ей прислали друзья и уточнили: «Это ведь не ты?»

Поклонская добавила, что автор поста с видео — «блогер, писатель, журналист, ведущий и даже соавтор учебника для детей "История России" для 10-х классов». Кроме того, выложивший видео, по ее словам, — один из членов комиссии по просвещению в Общественной палате и состоит в общественном совете при Минцифры. «Это те органы, которые "за чистоту, нравственность и порядок в интернете", ну и безопасность», — отметила Поклонская.

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Она добавила, что позже автор поста с видео удалил ролик, но заменил его на фотографию с ней. «Но, к сожалению, мужества принести извинения не хватило. Почему? Неважно. Мне они ни к чему, потому что насквозь пропитаны фальшью», — подытожила экс-прокурор.

Выпад против бывшего политика был произведен после того, как в СМИ появились сообщения о ее новой татуировке с рунами и языческим символом. Тату-мастер из Санкт-Петербурга рассказал о значении ее тату. По словам специалиста, набившего за свою практику множество символов из мифологии, татуировка экс-прокурора популярна у тех, кто поверхностно интересуется скандинавской традицией.

ЖЗЛ
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