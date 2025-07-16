Тату-мастер рассказал о новой татуировке Поклонской с языческим символом

Тату-мастер узнал в новой татуировке Поклонской популярную картинку из интернета

На спине экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской изображено мировое древо с рунами вокруг него. Этот языческий символ в новой татуировке бывшего политика узнал тату-мастер из Санкт-Петербурга Глеб, который неоднократно набивал клиентам изображения из скандинавской мифологии. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что особого значения в такой татуировке нет и это всего лишь популярная картинка из интернета.

О появлении на теле Поклонской еще одной татуировки стало известно в среду, 16 июля. Бывший прокурор опубликовала видео с очередной фотосессии, на которой во время позирования продемонстрировала спину с вытатуированными рунами.

Здесь мировое древо, и вокруг него рунический алфавит, скорее всего старший футарк. Я бы не придавал какого-то особого «мистического» значения, тут просто достаточно популярная картинка из сети и не более. Обычно такое бьют люди, поверхностно интересующиеся так называемой скандинавской традицией Глеб тату-мастер

Татуировщик добавил, что место, где выбито мировое древо, также не несет смысловой нагрузки — каждый клиент выбирает расположение татуировок исходя из собственного вкуса, отметил он.

Что еще набито у Натальи Поклонской

Кроме мирового древа и рун у Поклонской есть еще две татуировки. Так, на предплечье бывшего прокурора изображена мифическая птица Феникс, которую та набила в 2019 году. В интервью журналисту Катерине Гордеевой (признана Минюстом иностранным агентом) она рассказывала, что решила сделать тату вместе с дочерью: в то время как ее ребенок наколол кита с лилией, она выбрала возрождающуюся из пепла птицу как «новую точку отсчета».

Еще одна татуировка находится на правой лопатке Поклонской. Она представляет из себя изображение двух змей, обвивающих цветок лотоса. Тату была сделано не раньше февраля 2025 года. Пост, в котором экс-политик показала тату, был сопровожден цитатой из «Макбета» Уильяма Шекспира: «Цветком невинным // Ты выгляди, но будь под ним змеей».

После ухода из политики Поклонская увлеклась эзотерикой

Оставив пост прокурора Крыма и покинув депутатское кресло, прославившаяся демонстративной набожностью и высказываниями о святом императоре Николае II, Поклонская начала изучать эзотерику и мифологию.

Она написала вызвавшую скандал книгу «Мысли вслух», где критически высказывалась о христианстве и рассуждала в позитивном ключе о язычестве. Изменения коснулись и внешности Поклонской. Если раньше бывший прокурор придерживалась строгого стиля, то после ухода из нижней палаты парламента ее стали все чаще замечать в неформальных нарядах в стиле бохо, а для фотосессий она примеряла костюм ведьмы.

Резонанс вызвала и прическа, которую Поклонская показала в блоге — экс-прокурор заплела афрокосы.