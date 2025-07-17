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14:38, 17 июля 2025Бывший СССР

СБУ разоблачила укравших миллионы гривен чиновников

СБУ разоблачила чиновников, укравших миллионы гривен на ремонте БТР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция разоблачили злоумышленников, укравших миллионы гривен из госбюджета, предназначавшиеся для ремонта бронетехники вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом спецслужба сообщила в своем Telegram-канале.

По материалам дела, к организации сделки причастен глава группы контроля качества одного из военных представительств Минобороны в западном регионе Украины. К схеме он привлек руководителя местного предприятия, которое получило заказ на ремонт бронетранспортеров. Согласно заключенному соглашению, подрядчики обязывались восстановить боеспособность машин для дальнейшего выполнения задач на фронте.

Военный чиновник должен был проверить техническое состояние отремонтированной техники, но закрыл глаза на то, что подрядчики осуществляли лишь «поверхностные косметические» работы, а бронетехника осталась непригодной к боевому применению. Несмотря на недостатки, чиновник подписал акт выполненных работ, что стало основанием для начисления бюджетных средств на баланс подрядчиков. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталий Шабунин заявил, что за счет заведенного против него дела президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует журналистам и военным, что способен преследовать любого из них.

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