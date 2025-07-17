Борец с коррупцией в ВСУ высказался о преследовании со стороны Зеленского

Глава ЦПК Шабунин: Зеленский способен преследовать журналистов и военных

Глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталий Шабунин заявил, что за счет заведенного против него дела президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует журналистам и военным, что способен преследовать любого из них. С таким заявлением Шабунин выступил в беседе с Financial Times (FT).

«Зеленский использует мое дело, чтобы послать сигнал двум группам, которые могут представлять для него угрозу. Посыл таков: если я могу публично преследовать Шабунина — под пристальным вниманием СМИ и несмотря на общественную поддержку, — то я могу преследовать любого из вас», — отметил глава ЦПК.

По словам Шабунина, первой группой являются журналисты и активисты, разоблачающие коррумпированность властей. Ко второй группе относятся военнослужащие. Шабунин объяснил это тем, что предъявленные ему обвинения связаны именно с военной службой.

16 июля Государственное бюро расследований Украины провело обыски в квартире разбившегося пилота Вооруженных сил Украины Андрея Пильщикова с позывным Джус, также известного как один из «призраков Киева». Обыски были проведены в рамках дела Шабунина.